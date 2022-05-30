Video Yaşam Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

30.05.2022 | 16:18

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Gaziantep'te bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada çıkan ve kısa sürede çatının tamamını saran yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında evlerini terk eden bina sakinleri büyük korku yaşadı.

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Yangın, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın çatısında tadilat ve kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar sıcak havanın da etkisiyle ahşapların alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını tamamen sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, önce bina sakinlerini uyardı sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BİNA SAKİNLERİ BÜYÜK KORKU YAŞADI, YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri ise korku ve panikle evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bina çatısını tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangını duyunca fenalaşan iki bina sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.

BİNA SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI
Olay anlarını anlatan bina sakinleri ise çatıdaki çalışma sırasında önce kıvılcımların çıktığını sonra da her tarafı alevlerin sardığını ifade etti. Yangın sonrası büyük korku ve panik yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri, hızlı bir şekilde binayı boşaltarak kendilerini dışarı attıklarını da vurguladı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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