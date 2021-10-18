Video Yaşam Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı

Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı

18.10.2021 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
Tokat’ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
İzmit körfezindeki görüntü endişelendirdi! Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu 03:50
İzmit körfezindeki görüntü endişelendirdi! Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu 18.10.2021 | 14:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
D-100’de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! 00:29
Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! 18.10.2021 | 13:17
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 00:42
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 18.10.2021 | 13:49
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 02:23
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 18.10.2021 | 13:39
112 ambulansıyla TikTok çektiler 00:13
112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
Başakşehir’de korkutan yangın 05:20
Başakşehir’de korkutan yangın 18.10.2021 | 12:28
Bandırma’da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 01:40
Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 18.10.2021 | 12:28
Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video 02:20
Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video 18.10.2021 | 12:12
Küba’da su hortumu! | Video 02:16
Küba'da su hortumu! | Video 18.10.2021 | 12:10
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı Her yıl aşılanmamız gerekiyor 07:42
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı "Her yıl aşılanmamız gerekiyor" 18.10.2021 | 12:03
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 00:59
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 18.10.2021 | 11:54
Adıyaman’da ormanlık alanda ceset bulundu 01:40
Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu 18.10.2021 | 11:40

İZMİR'in Konak ilçesinde, tadilatı süren tek katlı evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan çatı ustası Afganistan uyruklu Ali Gallou (24), yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tuzcu Mahallesi 775. Sokak'ta tadilatı süren tek katlı evin çatısı, saat 11.30 sıralarında güçlendirme çalışması yapılırken gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan Afganistan uyruklu çatı ustası Ali Gallou, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS 110 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çevredekiler tarafından çıkarılan Gallou, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Gallou'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Göçük altında başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA