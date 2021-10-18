Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
03:50
03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
00:29
00:42
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 18.10.2021 | 13:49
02:23
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 18.10.2021 | 13:39
00:13
112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
05:20
Başakşehir’de korkutan yangın 18.10.2021 | 12:28
01:40
Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 18.10.2021 | 12:28
02:20
Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video 18.10.2021 | 12:12
02:16
Küba'da su hortumu! | Video 18.10.2021 | 12:10
07:42
00:59
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 18.10.2021 | 11:54
01:40
Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu 18.10.2021 | 11:40
İZMİR'in Konak ilçesinde, tadilatı süren tek katlı evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan çatı ustası Afganistan uyruklu Ali Gallou (24), yaralandı.
Tuzcu Mahallesi 775. Sokak'ta tadilatı süren tek katlı evin çatısı, saat 11.30 sıralarında güçlendirme çalışması yapılırken gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan Afganistan uyruklu çatı ustası Ali Gallou, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS 110 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çevredekiler tarafından çıkarılan Gallou, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Gallou'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Göçük altında başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.