Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada | Video
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İstanbul Zeytinburnu’nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
ÇİLEK HIRSIZLIĞI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kaldırımda yürürken çilek kasasını görüyor. Kasanın üzerindeki örtüyü kaldıran şüpheli, içindeki çilekleri yiyor. Daha sonra çilek kasasını çalarak uzaklaşıyor.
"FATURASINI BİZE BIRAKMIŞ"
İş yeri çalışanı Nesimi Dönmez, "Biz günlük olarak halden çilek siparişi veriyoruz. Dükkan açık olmadığından o saatlerde getirenler kapıya bırakıyorlar. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Kapıya bıraktıktan sonra buradan geçen bir vatandaş önce çileğin tadına bakıyor. Kontrol ediyor tabi. 2-3 tane de yemiş. Buraya da bırakmış. Ondan sonra da herhalde hoşuna gitti. Kalanı da kasasıyla beraber eve götürmüş. Ama bir iyilik yapmış. Ödemeyi unutmayalım diye faturasını bize bırakmış" dedi.
"AKŞAMDAN HAZIRLIK YAPIYORUZ"
Çileklerin çalınmasından dolayı işlerin aksadığını ifade eden Dönmez, "Sonuçta tekrar o çileği bulmamız zor. Çünkü akşamdan hazırlık yapıyoruz. Çalışmalarımızda ona göre. Bazen böyle şeyler olabiliyor, karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyelim; halden aldığımız 100 liralık ürünü, 200 liraya başka yerden temin ettik. Çünkü oradan gelen fiyat ile buradan aldığımız fiyat bir değil" diye konuştu.
"ARA SIRA GELSİN ÇAYIMIZI DA İÇSİN"
Hırsızı çay içmeye de çağıran Dönmez, "O Allah ile onun arasında. Biz helal etsek de pek kabul olmaz gibi. Allah ile onun arasında. Onu Allah'a havale ediyoruz. Ara sıra gelsin çayımızı da içsin, bekliyoruz. 3-4 tane çileği burada yemiş. Buralardaydı çilekler, sonra kalanı da kamerada gördüğünüz gibi almış, götürmüş" dedi.