TADİV'den Nevruz kutlaması | Video

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Türk dünyasında kutlanmaya devam ederken Azerbaycan Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), pandemi kurallarını gözardı etmeden uygun sayı ve önlemlerde Nevruz kutlaması gerçekleştirdi.

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Türk dünyasında kutlanmaya devam ederken Azerbaycan Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), pandemi kurallarını gözardı etmeden uygun sayı ve önlemlerde Nevruz kutlaması gerçekleştirdi.

Ankara Haydar Aliyev Parkı Butabaku restoranda gerçekleştirilen Nevruz kutlaması, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile TADİV ortaklığında düzenlendi.

Nevruz kutlamasında Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'ni Elçilik 1. katibi Elçin Allahverdiyev temsil ederken TADİV adına da Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar açılışta hazır bulundu. Allahverdiyev, Attar ile birlikte açılış konuşması yaptı.

Nevruz kutlamasına, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Keseinov, Türksoy Azerbaycan Temsilcisi Elçin Qafarlı, Türk Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, iş adamları Kamil Sanduz , Hakan Kılıç, Muhsin Şaşmaz, tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, eski vekil Metin Işık, Hüseyin Kocabıyık, Lütfiye ilksen Türk dünyası yazarlar ve sanatçılar VAKFI başkanı Yahya Akengin gibi isimler katıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle önlemlerin üst düzey olduğu Nevruz kutlamasında az sayıda konuğun davet edilirken mesafe kurallarına da dikkat edildi. Öte yandan Nevruz için hazırlanan ve bereketi temsil eden 'Semeni' sofrası da görenleri hayran bıraktı.

Nevruz kutlamasında Azerbaycan'ı Elçilik 1. katibi Elçin Allahverdiyev temsil ederken TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, açılış konuşması yaptı.

ATTAR'DAN ÖZEL KONUŞMA

Bugünün bir bayram olduğunu belirten Attar, "Türk Dünyasının Novruz Bayramı kutlu olsun" diyerek konuşmaya başladı.

Konuşmasının devamında Karabağ'a da değinen Attar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilekler gerçek oldu, 28 yıl sonra Karabağ işgalden kurtuldu! Şimdi bu topraklarda Novruz ateşi yansın ve bayramlaşma başlasın. İşgal altından kurtarılan Ağdam'da, Şuşa'da, Zengilan'da, Cebrail'de ve Fuzuli'de Novruz ateşi yakıldı, şükürler olsun! Ergenekon'dan çıkış efsanesinin, yiğit bir milletin kahramanlık hikayesinin, toprağın uyanış realitesinin günü mübarek olsun. Can Azerbaycan başta olmak üzere Novruz coşkusu ile kökünden ayrılmayanlara, soyuna sopuna sahip çıkanlara, milli değerlere kucak açanlara, demir dağları eriterek cihan mefkûresinin harçını örseleyenlere selam olsun! Ecdadımın evladıma emaneti olan bayramımız mübarek olsun! Eveleremize şenlik, devletimize güç, milletimize dirayet ve insanlığa güzellik aşılayan Novruz hoş geldi! Yeni yılımız kutlu ve hayatımız mutlu olsun."