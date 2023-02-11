Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.
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