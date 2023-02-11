Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 11.02.2023 | 11:03 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tahliye taleplerinin ardından Adana'dan İstanbul'a getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu 32 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.