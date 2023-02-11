Video Yaşam Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video
Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video

Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video

11.02.2023 | 11:03

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

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Tahliye taleplerinin ardından Adana'dan İstanbul'a getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu 32 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.

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