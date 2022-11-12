Takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı | Video

Kocaeli’de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesiyle başlayan, 1 kişinin ölüp 2 kişinin silahla yaralanmasına sebep olan olayların ardından husumetli 2 aile arasında barış sağlandı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 19 Haziran'da akraba olan iki aile arasında 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmiş, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin silahla yaralanmış, Gülten Şencan'ın eşi Yılmaz Şencan ise tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Husumetli olan Şencan ve Dağtekin aileleri, olayın ardından Kurban Bayramı'nda kavga etmiş ve devam eden süreçte de zaman zaman kavgaları sürmüştü.Yaşanan olayların ardından Romanlar Konfederasyonu tarafından ailelerin barıştırılması için yapılan girişimler olumlu netice verdi. Dağtekin ailesi adına bir heyet, Şencan ailesinin evine ziyarette bulundu. Şencan ailesinin evinin önünde mevlit düzenlendi. Düzenlenen mevlide Dağtekin ailesi, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci ve vatandaşlar katıldı. Okunan duaların ardından lokum dağıtıldı.İki aile arasındaki husumetin bitmiş olduğuna sevindiğini belirten Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Çeyrek altın yüzünden çıkan kavgada bir kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Dağtekin ve Şencan aileleri arasında yaşanan bu husumetin bitmesiyle alakalı biz Gökhan kardeşimizden rica ettik. Biraz mücadele ettik, o çok dertliydi. Biz onun derdiyle dertlendik, konunun uzamaması için ricada bulunduk. Bugün yaşanan bu olaylardan dolayı Gökhan kardeşimiz düzenlenen programla husumet gütmeyeceğini ifade etti. Ben kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.Husumetten dolayı yaşanan olaylarda annesini kaybeden ve babası cezaevine düşen Gökhan Şencan, "Ben husumet gütmek istemiyorum, bu saatten sonra herkes yoluna baksın. Anlaştık, barıştık. Bu saatten sonra kardeşlik olsun. Allah'ın izniyle bu husumet artık bitti" diye konuştu.