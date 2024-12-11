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Takıntılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadının hayatı kabusa döndü | Video

Takıntılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadının hayatı kabusa döndü | Video

10.12.2024 | 16:37

Ankara’da saplantılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadın hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Komşusu ve onun yakınları tarafından sürekli darp edildiğini ileri süren kadın, maruz kaldıkları ölüm tehditleri nedeniyle de evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını iddia etti.

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Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Sevda Çiftçi, iki sene önce kendisine ilgili duyduğunu ve arkadaş olmak istediğini söyleyen komşusu H.A.'nın teklifini reddetti. Bunun üzerine H.A.'nın takıntısı haline geldiğini söyleyen Çiftçi, reddettiği komşusunun ve onun yakınları tarafından çocuklarıyla birlikte defalarca darp edildiğini ileri sürdü. Yaşadıkları son olaydan sonra evlerine terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Çiftçi, sürekli ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını ileri sürerek çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Korktukları için evlerine giremediklerini, günlerdir farklı yerlerde kalmak zorunda olduklarını dile getiren Çiftçi, yaşanılanlardan dolayı işini de kaybettiğini belirtti. Eşinden 12 sene önce boşanan ve 5 çocuğuna tek başına baktığını söyleyen Çiftçi, hayatlarının adeta kabusa döndüğünü ifade etti.

"DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUM AMA SONUÇ ALAMADIM"
Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Sevda Çiftçi: "Olayla 2 sene önce komşumun bana sosyal medyadan mesaj atmasıyla başladı. Bana taciz içerikli mesajlar gönderdi ve buluşmak istedi. Israrları devam edince durumu ailesine söyledim. Çocukları, babalarını uyarmasına gerekirken bana cephe aldı. Çocuklarımla uğraşamaya başladılar. Kızımı darp ettiler, diğer kızıma ve oğluma tehditlerde bulundular. Defalarca şikayetçi oldum ama sonuç alamadım, dosyalar kapandı. En son olayda ise yine kızlarım darp edilmişti. Küçük çocuklarım tehditlere uğramıştı. Suç duyurusunda bulundum, döndüğümde tekrar darp edildim. Evime giremiyorum. Dört gündür çocuklarımla birlikte farklı yerlerde kalıyorum. Çok zor durumdayız. Hayatımız tehlikede. Tehditler hala devam ediyor. Yapacak bir şeyimiz yok.

"ORAYA NASIL GİDECEĞİM BİLMİYORUM"
Korktukları için evlerine gidemediğini söyleyen Çiftçi, "En ufak olayda kısa süre içerisinde 20 kişilik grup oluyorlar. Bu olaylardan sonra zaten komşumla irtibatı kestim ama bir türlü kurtulamadım. Bugün eşyalarımı almayı planlıyorum ama oraya nasıl gideceğim bilmiyorum. Koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundum ama henüz bir sonuç alamadım. Çocuklarım can güvenliğinden endişeleniyorum. Onları gördüklerinde saldırıyorlar. Hayatımız tehlikede. Buna artık bir çözüm bulunmalı. 'Evinize giremeyeceksiniz. Sizi öldüreceğiz. Bu mahalleden gideceksiniz' diye tehdit ediyorlardı. Bizim yerimize birisi görüşmek istedi. Ona da 'Biz silahlandık, bıçaklandık. Sen bu işe karışma. Gelmelerini bekliyoruz. Geldikleri an kan dökülecek' demişler" Bu durum yüzünden işime de gidemiyordum ve çıkarıldım. Çok mağduruz" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ 'ÜZERİNİZE TOPRAK ATACAĞIZ' DİYE TEHDİT EDİYORLAR"
Çiftçi'nin darp edilen kızlarından Yağmur Koçak ise, "Annem bizi korumak için durumu bir süre gizlemiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yokken komşularımızın kötü bakışlarına maruz kalmaya başladık. Başka bir komşumuz onlarla kavga etmişti. Bizi gördüklerine saldırmaya başladılar. Toplanıp kardeşimi dövdüler. Son olayda ise saldırganlar yine toplanmıştı. Binaya içlerinden biri girdi ve geçerken kardeşime omuz attı. Ben de uyardım ve gitmesini istedim. Söylenmeye başladı ve saldırdı. Arbede çıktı. O sırada diğer kişiler de binaya girdi. Kardeşimi asansör içine çektiler. Bir erkek tekme tokat dövdü kardeşimi. Ben de kafama darbe aldım. Başım döndü ve yere düştü. Sürekli 'Üzerinize toprak atacağız' diye tehdit ediyorlar. Hakaretlere uğruyoruz. Bizi yaşadığımız apartmana almayacaklarını söylediler. Koruma kararı alınmasını istiyoruz. Taşınacağız ama takip edileceğiz, bunu biliyorum. Bir şeylerin yapılması gerekiyor. Can güvenliğimiz yok" ifadelerine yer verdi.

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