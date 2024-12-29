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Takip edildiklerini düşünen şüpheliler polise saldırdı | Video

Takip edildiklerini düşünen şüpheliler polise saldırdı | Video

29.12.2024 | 10:40

Kağıthane’de sokakta yürüdükleri sırada takip edildiklerini düşünen 3 kişi, sivil polis ekibine 'Neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi. Şüphelilerle polis ekibi arasında tartışma çıktı. Memurların polis olduğunu söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerde bulunan 6 şüpheli, polisi darbederek elini çatlattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan ve toplamda 27 suç kaydı olan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Olay, 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli takibi yapmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine 'Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.

POLİSİ DARBEDİP ELİNİ ÇATLATTILAR
Ekip, polis olduğunu söyleyerek önünü kesen 3 kişiye uzaklaşmasını söyledi. Ancak olay yerinden ayrılmayan 3 kişi, üzerine yürüdüğü polise küfür ve hakaret etti. Tehditlerde de bulunarak saldırgan tavırlar sergileyen 3 kişi arkadaşlarını olay yerine çağırdı. 6 kişi polis memuruna saldırdı. Saldırı sırasında şüphelilerin kolundan ve yakasından çekiştirerek, sıkıştırıp darbettikleri polis memurunun elininin çatladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN 27 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Takviye polis ekibinin olay yerine gelmesi üzerine 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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