Takip ettiği kadını, sırtından 8 kurşunla vurup intihar etti | Video
Bursa'da durağa yürüyen kadına 8 el ateş ederek ölümüne sebep olan şahıs aynı tabanca ile intihar etti. Sabah gün ağarmadan gerçekleşen olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken her iki şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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