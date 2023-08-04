Takip ettiği kadının çantasından, cep telefonunu çaldı | Video
ADANA'da Abdurrahman D. (37), alışverişe çıkan D.Y. (23) isimli kadını takip edip, çantasındaki cep telefonunu çaldı. Aynı bölgede yürürken yakalanan Abdurrahman D. ifadesinde telefonu tanımadığı birine sattığını öne sürdü.
Eve döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden D.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.Y.'nin yürüdüğü güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman D. olduğunu tespit etti. Polis, Abdurrahman D.'yi Sefa Özler Caddesi'nde yürürken yakaladı. Emniyete götürülen Abdurrahman D., ifadesinde, suçunu itiraf edip cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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