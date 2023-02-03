Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 03.02.2023 | 08:22 Eyüpsultan'da bir kişinin takip ettiği kadının yakınları tarafından yakalandıktan sonra darbedilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde Alibeyköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, önünde yürüyen kadını takip etmeye başladı. Korkan kadın, yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Kadının yakınları, sokakta yakaladıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.