Takip ettikleri kadının boynundaki altını çalan kapkaçılar adliyede | Video
Samsun'da dolmuşta karşılaşıp boynundaki altını fark edince takip ederek kadının zincire takılı 30 bin liralık tam altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan A.U. adlı kadın ile O.K. isimli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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