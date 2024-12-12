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Takip ettikleri kadının boynundaki altını çalan kapkaçılar adliyede | Video

Takip ettikleri kadının boynundaki altını çalan kapkaçılar adliyede | Video

12.12.2024 | 14:37

Samsun'da dolmuşta karşılaşıp boynundaki altını fark edince takip ederek kadının zincire takılı 30 bin liralık tam altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden ev hanımı S.Ç. (43) ile dolmuşta karşılaşan O.K. (33) ile A.U. (26) adlı kadın, kadının boynundaki altın zincire takılı 30 bin liralık tam altını fark edince kendisine takibe aldılar. S.Ç. ile birlikte dolmuştan inen O.K. ve A.U. kadını evinin önüne kadar takip etti. S.Ç. oturduğu evin apartman girişinden girdiği sırada peşinden takip eden O.K., kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Polis önce A.U. adlı kadını, ardından da çaldığı altın ile kaçan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı altın sahibine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan A.U. adlı kadın ile O.K. isimli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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