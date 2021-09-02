Video Yaşam Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video

Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video

Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video
02.09.2021 | 16:01

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Konya’da 2 şüphelinin araçlarıyla takip ettikleri otomobilin camını kırıp içerisinde 200 bin lira olan çantayı çaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte plakalı bir otomobil içerisindeki henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi, içerisinde 200 bin lira olan çantayı çalmak için bir otomobili takibe aldı. Takibe aldıkları araç sanayi bölgesindeki bir iş yerinin önüne durdu ve sürücüsü ve yanındaki bir kişi çantayı arabada bırakarak araçtan ayrıldı. Bu durumu fırsat bilen şüphelilerden biri geldikleri araçtan inerek otomobilin camını patlattıktan sonra para dolu çantayı aldı. Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Araçlarının yanına gelen otomobil sahibi, paranın çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alan polis, görüntülerden şüphelileri ve geldikleri aracı tespit etti.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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