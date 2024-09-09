Video Yaşam Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video

Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video

09.09.2024 | 14:49

Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere 'hakkınızı helal edin' dediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Güngören Caddesi'nde 08.50 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Bozdoğan'ın kullandığı (33) plakalı 42 EHS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atarak yuvarlanan araç, hurdaya dönerken, sürücü içinde sıkıştı. Kaza yerinde yardımına koşan ulaşan şoförlük yapan Tolga Orhan ve arkadaşları, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Kazada araçta sıkışan Bozdoğan'ı kurtarmaya çalışanlardan Tolga Orhan, "Aşağıda kahvaltı yapıyorduk, bir toz bulutu ile sesi duydum. Sesi duyduktan sonra koşarak geldiğimde aracı gördüm. Aşağı indiğimizde abim sağdı, "Kaburgalarım kırık" diyordu. "Abi, ambulansı arıyoruz" dedik. Ambulans ekipleri, "Bekleyin, olay yerine itfaiyeyi gönderiyorum" dedi. İtfaiyeyi gönderdikten sonra "Hakkınızı helal edin" dedi. Talihsiz bir olay sonucu aşağıda bulunan abim vefat etti" dedi.

Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, uçuruma düşen araç vinç ile olay yerinden kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 03:26
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 09.09.2024 | 14:49
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:11
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 13:33
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 12:15
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 09.09.2024 | 14:12
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti | Video 12:53
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti" | Video 09.09.2024 | 13:29
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 05:38
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 09.09.2024 | 12:31
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 03:36
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 09.09.2024 | 12:31
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 05:08
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 03:15
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 09.09.2024 | 12:32
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: Yüreğimizi dağladı, bu son olsun | Video 04:12
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video 09.09.2024 | 12:39
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 05:08
Diyarbakır'da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 09.09.2024 | 12:25
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! | Video 05:45
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!" | Video 09.09.2024 | 12:26
Türkiye’yi ağlatan Narin’e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09:46
Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09.09.2024 | 11:21
Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video 02:35
Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video 09.09.2024 | 10:54
Küçük Narin’in cinayetiyle ilgili Emekli Emniyet Müdüründen flaş açıklamalar | Video 15:08
Küçük Narin'in cinayetiyle ilgili Emekli Emniyet Müdüründen flaş açıklamalar | Video 09.09.2024 | 10:57
Esenler’de bıçaklı kavga kamerada! | Video 02:26
Esenler'de bıçaklı kavga kamerada! | Video 09.09.2024 | 10:40
Bıçakla bir vatandaşı tehdit ederek telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı | Video 00:49
Bıçakla bir vatandaşı tehdit ederek telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı | Video 09.09.2024 | 10:22
Çorum’u sel vurdu: Sağlık ocağının duvarı yıkıldı, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü | Video 02:12
Çorum'u sel vurdu: Sağlık ocağının duvarı yıkıldı, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü | Video 09.09.2024 | 10:15
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 01:43
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 10:16
Narin Güran’ın cansız bedeni Adli Tıp’tan çıkarıldı! Köyüne götürülüp son yolculuğuna uğurlanacak | Video 14:17
Narin Güran’ın cansız bedeni Adli Tıp’tan çıkarıldı! Köyüne götürülüp son yolculuğuna uğurlanacak | Video 09.09.2024 | 10:13
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 01:43
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA