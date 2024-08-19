Video Yaşam Takla atan araçtan sapasağlam çıktı
Takla atan araçtan sapasağlam çıktı

Takla atan araçtan sapasağlam çıktı

19.08.2024 | 14:04

Gaziantep'te yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği aracı takla atan sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Şehir Hastanesi istikametinden şehir merkezine giden araç bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Olayı gören diğer araçların sürücüleri tarafından devrilen araçtan çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün burnunun bile kanamaması yüreklere su serpti.
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