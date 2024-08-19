Takla atan araçtan sapasağlam çıktı
Gaziantep'te yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği aracı takla atan sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
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