Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılan 2 yaralıdan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülbahar T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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