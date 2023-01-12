Takla atan otomobil 120 metre sürüklendi: Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:42
Rüyasında 'mezar' gördüğü arazide, izin alıp kazı çalışması başlattı | Video 12.01.2023 | 09:42
02:20
'Sakin Şehir' Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları | Video 12.01.2023 | 09:10
01:06
01:33
Bursa'da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu | Video 12.01.2023 | 08:41
01:27
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.01.2023 | 08:42
03:20
01:09
İzmir'de kuyumcu soygunu: 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı | Video 12.01.2023 | 08:41
00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 00:37
01:21
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 11.01.2023 | 23:03
01:28
Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video 11.01.2023 | 22:48
00:22
Yozgat’ta kış uykusuna yatmayan ayı ilçeye indi | Video 11.01.2023 | 21:14
01:33
Aydın’a yılın ilk karı düştü | Video 11.01.2023 | 18:17
00:57
Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 11.01.2023 | 16:40
00:22
Otoyolda durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı | Video 11.01.2023 | 16:27
06:23
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası | Video 11.01.2023 | 15:02
00:20
Geri vites hayatını kurtardı | Video 11.01.2023 | 15:10
00:37
Snowboard yaparken çığa yakalandı | Video 11.01.2023 | 14:42
01:27
00:47
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı | Video 11.01.2023 | 14:42
Kırıkkale'de takla atan otomobilin 120 metre sürüklendiği kazada, camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru da şarampole savruldu.
Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polis, otomobile trafik sigortası yaptırmayan sürücüye 436 lira para cezası uyguladı.