Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin | Video 24.08.2024 | 09:00 Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polislere dil dökerek, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi. Ekiplerin uğraşı sonucu alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilip, 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Oğuz S. (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nihat İ. (37) ve Adem S.'nin (19) hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Oğuz S., güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi.

Bir süre sonra ikna olan Oğuz S., alkolmetreyi üfledi. 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.