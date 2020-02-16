Takla atarak parçalanan bu araçtan sağ çıktı | Video
Samsun'da bir kişi takla atarak parçalanan otomobilden yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topal (37) idaresindeki 55 EC 509 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki ağaç fidanına çarpıp daha sonra da aydınlatma direğine vurup takla atarak yola devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Ferhat Topal yaralandı. Bu sırada yolu karşıya geçen bir kadın da kazayı fark edince kaza anında düşerek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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