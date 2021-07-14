Video Yaşam Takla atarak sürüklenen araçtan böyle indiler | Video

Takla atarak sürüklenen araçtan böyle indiler | Video

Takla atarak sürüklenen araçtan böyle indiler | Video
14.07.2021 | 09:36

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Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklenen otomobildeki iki kişi, araç hareket halindeyken yola düştü. Otomobildeki gençlerin inanılmaz kurtuluş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy - İstanbul Havalimanı yolu Çardaktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olan ve ehliyetleri olmayan 3 arkadaş otomobil ile gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü cadde üzerinde önlerinde ilerleyen kamyoneti sollamak istediği esnada otomobil orta refüje çarparak takla atarak sürüklenmeye başladı.

SÜRÜKLENEN OTOMOBİLDEN YOLA DÜŞTÜLER, BURUNLARI BİL KANAMADI
Kamyonun önünde takla atarak sürüklenmeye başlayan otomobildeki arkada oturan şahıs, kapının açılmasıyla yola düşerek hemen refüje çıkarken, önde bulunan bir kişi ise otomobilin durmasına yakın kapıdan çıktı. Otomobilden yola düşen iki kişi burnu bile kanamadan kurtulurken, araçtaki diğer arkadaşları ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN İNANILMAZ KURTULUŞ KAMERADA
Arnavutköy'de otomobilin takla atarak sürüklendiği ve araçtakilerin yola düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonu geçmeye çalışan otomobilin takla attığı ve içindeki bir kişinin yola düşerek refüje çıktığı, diğer kişinin ise aracın durmaya yakın düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

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