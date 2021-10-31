Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Yenikent mahallesinde bir asker eğlencesine katılan teyze kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.