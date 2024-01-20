Video Yaşam Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video

Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video

20.01.2024 | 12:22

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 10.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Ö.Ö. (46) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak karşı yöne geçti. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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