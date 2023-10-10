Taksi durağının maskotu 'Pilli', mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı | Video
Bayburt'taki bir taksi durağının kapısına karnı acıktığı için mama istemeye gelen ve durak kapısına patileriyle vuran sokak kedisinin görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Pilli'nin ablası olan Aref'e de gözü gibi bakan durak çalışanı Adem Daştan, Aref'in hastalandığı bir dönemde sahipsiz Aref'i iyileşmesi için veteriner kliniğine götürdüğünü, Aref'in yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuştuğunu ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aref ile Pilli'yi yaklaşık 3 aydır besleyen durak çalışanları, durak önüne gelen başıboş kediler için kulübeler yaparak hayvanları orada güzel bir şekilde beslediklerini aktardılar.
"KEDİLERİ BİZ SAHİPLENMEDEN ONLAR BİZİ KABULLENDİLER, DURAĞI PİSLETSELER BİLE TEMİZLİYORUZ"
Sokak hayvanlarını durak önünde besledikten sonra hayvanların durağa alıştıklarını ve sürekli durağa girip çıktıklarını, durum böyle olunca da kediler için sandalyeye örtü sererek onlara yer yaptığını söyleyen Adem Daştan, "Sokak hayvanları bunlar sahipsizler. Kapı önünde besledik, yedirdik, içirdik. Bunlar kendiliğinden içeriye girmeye başladılar. Onlar bizi kabullendiler tabiri caizse. Biz onları sahiplenmeden onlar bizi kabullendiler biz de onları bu şekilde besliyoruz. Dışarıda kalmalarına müsaade etmiyoruz, çoğu kez burada kalırlar. Her ne kadar dükkana pisleseler de temizliyoruz" ifadelerini kullandı.
DURAK ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Sokak hayvanları için durağın önünde sürekli yemek, su bulundurduklarını söyleyen Adem Daştan, vatandaşların kapı önünde sokak hayvanları için yemek bulundurması çağrısında bulunarak, "Durağın önünde sürekli sokak hayvanları için yiyeceklerimiz bulunur. Herkese de tavsiye ederim kapının önüne yemek koysunlar. Hayvanlar kışın aç, susuz kalmasınlar" dedi.
Besledikleri kedilerin içeri girmek için sürekli kapıyı tırmaladıklarını ve duraktan bir an olsun ayrılmadıklarını belirten Daştan, "İçeri girecek oldukları zaman sürekli ayaklarını kapıya dayarlar, kapıyı açmaya çalışırlar, kapıyı açamadıklarında kapıya patileriyle vurarak bize kapıyı açın derler. Yerleri var, koltuklara örtü serdik onlar için, oraya geçip yatarlar. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için tekrar kapının önüne gelip, bizlere kapıyı açtırıp dışarı çıkıyorlar" diyerek konuştu.
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