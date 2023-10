Taksi durağının maskotu 'Pilli', mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı | Video 10.10.2023 | 08:35 Bayburt'taki bir taksi durağının kapısına karnı acıktığı için mama istemeye gelen ve durak kapısına patileriyle vuran sokak kedisinin görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Taksi durağının duyarlı çalışanları, durak önündeki sahipsiz kedileri dışarıda bırakmayarak durak içerisinde beslemeye başladılar. O gün durağa geç gelecek olan taksi şoförleri dükkandaki soba nedeniyle bir yangında kedilerin yanmaması, zehirlenmemesi için kedileri içeri almayarak durak önünde bulunan kulübesine bıraktılar. Dışarıdaki kulübesinde yatan kedi acıkınca yemek için kapıya dayanarak, miyavlamaya başladı. Kedinin yemek istediği anlar ise yüzleri güldürdü. Durağa gelen Adem Daştan ve Yusuf Daştan isimli kardeşler kedinin mama isteğine duyarsız kalamayarak 'Pilli' ismini verdikleri kediyi içeri alıp yaş mamasını verdiler. Bir güzel karnını doyuran Pilli, daha sonra kendisi için minder serilen koltuğa çıkarak sobanın sıcağında keyif yapmaya başladı.Pilli'nin ablası olan Aref'e de gözü gibi bakan durak çalışanı Adem Daştan, Aref'in hastalandığı bir dönemde sahipsiz Aref'i iyileşmesi için veteriner kliniğine götürdüğünü, Aref'in yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuştuğunu ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aref ile Pilli'yi yaklaşık 3 aydır besleyen durak çalışanları, durak önüne gelen başıboş kediler için kulübeler yaparak hayvanları orada güzel bir şekilde beslediklerini aktardılar.Sokak hayvanlarını durak önünde besledikten sonra hayvanların durağa alıştıklarını ve sürekli durağa girip çıktıklarını, durum böyle olunca da kediler için sandalyeye örtü sererek onlara yer yaptığını söyleyen Adem Daştan, "Sokak hayvanları bunlar sahipsizler. Kapı önünde besledik, yedirdik, içirdik. Bunlar kendiliğinden içeriye girmeye başladılar. Onlar bizi kabullendiler tabiri caizse. Biz onları sahiplenmeden onlar bizi kabullendiler biz de onları bu şekilde besliyoruz. Dışarıda kalmalarına müsaade etmiyoruz, çoğu kez burada kalırlar. Her ne kadar dükkana pisleseler de temizliyoruz" ifadelerini kullandı.Sokak hayvanları için durağın önünde sürekli yemek, su bulundurduklarını söyleyen Adem Daştan, vatandaşların kapı önünde sokak hayvanları için yemek bulundurması çağrısında bulunarak, "Durağın önünde sürekli sokak hayvanları için yiyeceklerimiz bulunur. Herkese de tavsiye ederim kapının önüne yemek koysunlar. Hayvanlar kışın aç, susuz kalmasınlar" dedi.Besledikleri kedilerin içeri girmek için sürekli kapıyı tırmaladıklarını ve duraktan bir an olsun ayrılmadıklarını belirten Daştan, "İçeri girecek oldukları zaman sürekli ayaklarını kapıya dayarlar, kapıyı açmaya çalışırlar, kapıyı açamadıklarında kapıya patileriyle vurarak bize kapıyı açın derler. Yerleri var, koltuklara örtü serdik onlar için, oraya geçip yatarlar. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için tekrar kapının önüne gelip, bizlere kapıyı açtırıp dışarı çıkıyorlar" diyerek konuştu.