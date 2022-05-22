Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Başından tabanca ile vurulan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.