Video Yaşam Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video

Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video

22.05.2022 | 11:06

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Başından tabanca ile vurulan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., (18) şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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