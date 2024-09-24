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Taksi şoförüyle yolcunun kavgası kamerada!

Taksi şoförüyle yolcunun kavgası kamerada! "Polis çağırın, yardım edin" | Video

24.09.2024 | 15:10

İstanbul’un Başakşehir'de taksi şoförü ile yolcusu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine tekme tokat saldıran şoför ve yolcusunun o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin “polis çağırın, yardım edin” diyerek çevredekilerde yardım istediği görüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi 17. Bölgede gerçekleşti. İddiaya göre, gece saatlerinde bir taksi şoförüyle yolcusu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Şahıslar araçtan inerek birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine saldırdığı görülürken, "polis çağırın, yardım edin" diye bağırdığı duyuldu.
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