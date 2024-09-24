Taksi şoförüyle yolcunun kavgası kamerada! "Polis çağırın, yardım edin" | Video
İstanbul’un Başakşehir'de taksi şoförü ile yolcusu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine tekme tokat saldıran şoför ve yolcusunun o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin “polis çağırın, yardım edin” diyerek çevredekilerde yardım istediği görüldü.
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