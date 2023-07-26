Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 26.07.2023 | 13:35 İstanbul Fatih’te ticari taksilere yönelik denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri müşteri gibi binmeye çalıştıkları taksiciyi durdurdu. Taksici gideceğiniz yönde trafik var deyip polisleri almayınca işlem yapmak üzere denetim noktasına alınmak isteyince kaçmaya çalıştı. Evrakları kontrol edilen taksi sürücüsünün 2081 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti.

Durdurulan 50 araçtan 5'i farklı sürelerle trafikten men edilirken, bağlanan araçlar çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Denetimde, yolcu seçme, taksimetre açmama, uygulama noktasından kaçma, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve yol güvenliğini tehlikeye atma gibi ihlallerden toplam 40 bin lira trafik cezası kesildi.

"EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı.

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi.

Ekipler tarafından durdurulan taksi sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.