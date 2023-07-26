Video Yaşam Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video

Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video

26.07.2023 | 13:35

İstanbul Fatih’te ticari taksilere yönelik denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri müşteri gibi binmeye çalıştıkları taksiciyi durdurdu. Taksici gideceğiniz yönde trafik var deyip polisleri almayınca işlem yapmak üzere denetim noktasına alınmak isteyince kaçmaya çalıştı. Evrakları kontrol edilen taksi sürücüsünün 2081 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti.

Durdurulan 50 araçtan 5'i farklı sürelerle trafikten men edilirken, bağlanan araçlar çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Denetimde, yolcu seçme, taksimetre açmama, uygulama noktasından kaçma, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve yol güvenliğini tehlikeye atma gibi ihlallerden toplam 40 bin lira trafik cezası kesildi.

"EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı.

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi.

Ekipler tarafından durdurulan taksi sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekman Yolu’nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 00:38
Tekman Yolu'nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 26.07.2023 | 13:49
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 26.07.2023 | 13:42
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 00:35
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 26.07.2023 | 13:37
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 00:25
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 26.07.2023 | 13:35
Adana’da 140 artçı deprem meydana geldi | Video 04:35
Adana'da 140 artçı deprem meydana geldi | Video 26.07.2023 | 12:56
Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 00:38
Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 26.07.2023 | 12:56
Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor | Video 01:35
Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor | Video 26.07.2023 | 12:57
Diş ağrısı sandığı ’delirten hastalık’ hayatını mahvetti: Koparıp atmak istiyorum! | Video 05:44
Diş ağrısı sandığı 'delirten hastalık' hayatını mahvetti: "Koparıp atmak istiyorum!" | Video 26.07.2023 | 10:42
Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı birbirine kattı! | Video 03:35
Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı birbirine kattı! | Video 26.07.2023 | 10:49
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video 02:15
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video 26.07.2023 | 10:34
Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:21
Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.07.2023 | 09:18
Sancaktepe’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler! | Video 04:57
Sancaktepe'de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler! | Video 26.07.2023 | 09:52
Adana’da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:09
Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 10:02
Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 01:10
Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 26.07.2023 | 09:36
Gaziantep’te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 00:37
Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 26.07.2023 | 09:36
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 03:12
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 26.07.2023 | 09:09
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 02:06
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 26.07.2023 | 09:09
Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:55
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 08:29
Mersin’de tefecilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:38
Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video 26.07.2023 | 08:29
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 02:56
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 26.07.2023 | 08:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA