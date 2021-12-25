Video Yaşam Taksici "Sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video
Taksici

Taksici "Sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video

25.12.2021 | 09:55

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Esenyurt’ta taksiye binen iki yolcu, gideceği yeri söylemesinin ardından taksi şoförünün “sanayiye gideceğim” bahanesiyle karşı karşıya kaldı. Gideceği güzergahı beğenmeyen şoför, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken müşteriler yol ortasında inmek zorunda kaldı.

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Dün gece 23:00 sıralarında Esenyurt Kuzuyolu'nda iki kişi el kaldırarak taksi durdurdu. Taksiye binen iki kişi, Bahçeşehir istikametine doğru gitmek istedi. Ancak taksi sürücüsü gideceği yeri beğenmeyip, "sanayiye gideceğim" diyerek müşterilerini indirmek istedi. Taksi sürücüsü ile yolcular arasında tartışma meydana geldi. Taksiden inmek istemeyen yolcular "götürmeyecektin neden durdun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Israrla gitmeyen taksi sürücüsü inmeleri konusundan büyük çaba gösterdi. Yaşananlar karşısında sinirlenen yolcular yol ortasında inmek zorunda kaldı. Olay anını bir yolcu ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kayıt aldı.

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