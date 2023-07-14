Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 14.07.2023 | 09:30 Arnavutköy’de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların bitmek bilmeyen kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların gelmesiyle kavga giderek büyüdü. Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup dakikalarca kavga etti. Bitmek bilmeyen kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.