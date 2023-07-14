Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video
Arnavutköy’de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların bitmek bilmeyen kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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