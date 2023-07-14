Video Yaşam Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video

Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video

14.07.2023 | 09:30

Arnavutköy’de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların bitmek bilmeyen kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların gelmesiyle kavga giderek büyüdü. Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup dakikalarca kavga etti. Bitmek bilmeyen kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: Günlerce sürecek | Video 02:34
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video 14.07.2023 | 10:14
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 03:46
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 14.07.2023 | 09:30
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 04:28
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 14.07.2023 | 09:14
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 08:45
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 14.07.2023 | 09:03
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 02:16
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 14.07.2023 | 09:30
Kleon sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 04:33
"Kleon" sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 14.07.2023 | 08:36
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü | Video 02:04
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü | Video 14.07.2023 | 08:36
Aydınlatma direğine çarpan otomobil böyle takla attı | Video 00:55
Aydınlatma direğine çarpan otomobil böyle takla attı | Video 14.07.2023 | 08:36
Diyarbakır’da hırsızlık şüphelilerine ’sinerji’ operasyonu: 15 tutuklama | Video 02:48
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'sinerji' operasyonu: 15 tutuklama | Video 14.07.2023 | 09:04
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:22
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 14.07.2023 | 08:36
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:14
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 11 gözaltı | Video 14.07.2023 | 08:50
Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı | Video 02:41
Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı | Video 14.07.2023 | 08:48
Karabük’te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu | Video 01:03
Karabük'te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu | Video 14.07.2023 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 02:34
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 13.07.2023 | 22:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 06:21
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 13.07.2023 | 22:32
Satın aldığı otomobil aynı gün içinde alev alev yandı | Video 01:09
Satın aldığı otomobil aynı gün içinde alev alev yandı | Video 13.07.2023 | 16:58
Karabük’te drifte 20 bin TL ceza! | Video 00:21
Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video 13.07.2023 | 16:48
Batman’da 2 polisin yaralandığı kaza kamerada | Video 02:37
Batman'da 2 polisin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.07.2023 | 16:27
Esenyurt’ta yangın paniği! | Video 00:32
Esenyurt'ta yangın paniği! | Video 13.07.2023 | 15:32
Tamir ettiği aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03:25
Tamir ettiği aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 13.07.2023 | 15:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA