Video Yaşam Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video
Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video

Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video

28.10.2021 | 12:14

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Toplantı gündem maddeleri arasında İBB yönetimi tarafından gündeme 10'uncu kez getirilen 5 bin yeni taksi teklifi yer aldı.

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Toplantı öncesinde UKOME'nin yapıldığı alanda toplanan İstanbul Taksici Esnaf Odası'na (İTEO) kayıtlı taksiciler toplandı. Türk bayrakları ile alana gelen taksiciler "Taksiciler burada İmamoğlu nerede?", "Emeğe saygı, itibar suikastine son", "İmamoğlu istifa", "Plaka sahibi ile şoför el ele İmamoğlu nerede? şeklinde sloganlar attı.

Taksiciler İBB Başkanı ve İBB yönetiminin özellikle sosyal medya aracılığı ile taksicilere yönelik itibar suikastı yapıldığını belirterek protestolarını sürdürdü.

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