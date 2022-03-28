Video Yaşam Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video

Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video

28.03.2022 | 10:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 02:31
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 28.03.2022 | 10:45
Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 00:20
Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2022 | 10:45
Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı! Meydan dayağı kameraya yansıdı | Video 00:18
Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı! Meydan dayağı kameraya yansıdı | Video 28.03.2022 | 10:45
İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada: Kamyonet uçurumdan alt sokağa uçup yan yattı | Video 01:56
İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada: Kamyonet uçurumdan alt sokağa uçup yan yattı | Video 28.03.2022 | 10:29
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:21
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 28.03.2022 | 10:24
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 00:35
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 28.03.2022 | 10:24
Sultangazi’de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi | Video 04:08
Sultangazi’de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:54
Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 04:21
Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:50
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 00:34
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 28.03.2022 | 09:37
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 03:02
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 28.03.2022 | 09:30
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:09
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı buldu | Video 01:21
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı buldu | Video 28.03.2022 | 09:27
Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 00:42
Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 28.03.2022 | 09:24
Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:36
Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:30
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:41
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
Kadıköy’de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:36
Kadıköy'de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 28.03.2022 | 09:07
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 02:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması | Video 00:30
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması | Video 27.03.2022 | 16:49
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 02:51
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 27.03.2022 | 15:24

Esenyurt’ta bindiği taksi sürücüsüne dişinin ağrıdığını söyleyip ilaç almaya gönderen şahıs, taksicileri soyup soğana çevirdi. Aynı yöntemle çok sayıda taksicide uyguladıktan sonra polise yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın taksideki halleri ve bir işyerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiye bindikten sonra şoförlerle sohbet ederek güven kazanan hırsız, bir süre yolculuk yaptıktan sonra, 'Dişim ağrıyor, bu marketle kavgalıyım benim için ilaç alır mısın?' deyip taksiciyi markete gönderdi. Taksicinin aracından inmesini fırsat bilen hırsız, şoförün telefonunu ve parasını çalarak kaçtı. İlaç alıp aracına geri gelen taksici ise, hemen polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

AYNI YÖNTEMLE ÇOK SAYIDA TAKSİCİYİ SOYMUŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, taksicinin ifadesini aldıktan sonra araç içi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Kısım Görevlileri, yapılan incelemede şahsın emniyette hırsızlıktan kaydı bulunan R.H. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde R.H. isimli hırsızın, ilçede çok sayıda taksiciye buna benzer yöntemler uygulayarak soyduğunu tespit etti.

HIRSIZ KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Polis ekipleri, Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipleri karşısında gören R.H. isimli hırsız bir anda kaçmaya başladı. Hırsız polis ekipleriyle yaşanan kısa süre kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hırsız çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın polisten kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZIN ARAÇ İÇİNDEKİ HALLERİ VE BİR İŞYERİNDEKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Esenyurt'ta çok sayıda taksiciyi aynı yöntemle soyup soğana çeviren hırsızın araç içindeki halleri ve bir işyerinden yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın araç içerisinde kulaklıkla uğraştığı, bir işyerinden de kasada bulunan telefonu çaldığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA