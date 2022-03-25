Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video

İstanbul’da bir taksiciyi uçan tekmeyle darp ettiği iddia edilen saldırgan kısa sürede evinde yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin "Mala Zarar Verme" soruşturması Kadıköy İlçesi'nde açıldı.

İddialara göre bir kişi; bir taksi sürücüsüne saldırdı ve darp etti. "Bana uçan tekme attı" diyen taksici şikayetçi oldu.

Saldırganın kullandığı aracın plaka bilgileri tespit edildi. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli saldırgan, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Mala Zarar Verme" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan saldırgan adliyeye sevk edildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.