Video Yaşam Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video
Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video

Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video

25.03.2022 | 10:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 00:17
Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 10:50
İki terör örgütüne çifte baskın | Video 01:37
İki terör örgütüne çifte baskın | Video 25.03.2022 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2022 Cuma atv izle! | Video 13:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2022 Cuma atv izle! | Video 25.03.2022 | 10:39
Yüksekova’daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 03:52
Yüksekova'daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 25.03.2022 | 10:23
Yerlerine sınava girecekleri adaya benzemek için kuaföre bile gitmişler | Video 03:38
Yerlerine sınava girecekleri adaya benzemek için kuaföre bile gitmişler | Video 25.03.2022 | 10:19
Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 02:16
Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 25.03.2022 | 09:56
Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video 00:22
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 09:41
Gaziosmanpaşa’da operasyon... Uyuşturucuları asma tavan arasına gizlemişler! | Video 01:04
Gaziosmanpaşa’da operasyon... Uyuşturucuları asma tavan arasına gizlemişler! | Video 25.03.2022 | 09:28
Antalya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 05:18
Antalya'da şaşkına çeviren olay! Çaldığı atla alışverişe giden hırsızın markete daldığı anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 09:32
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:04
Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2022 | 09:19
İki TIR’ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 00:34
İki TIR'ın çarpıştığı kazadan şoför yaralı kurtuldu | Video 25.03.2022 | 09:19
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 00:56
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video 25.03.2022 | 08:47
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 02:00
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı | Video 25.03.2022 | 08:47
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 01:31
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video 24.03.2022 | 21:41
SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video 34:42
SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video 24.03.2022 | 19:09
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:34
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.03.2022 | 18:48
Ankara’da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 00:22
Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 24.03.2022 | 16:52
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 03:16
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 24.03.2022 | 16:45
Diyarbakır’da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 06:28
Diyarbakır'da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 24.03.2022 | 16:15
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 02:37
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 24.03.2022 | 15:25

İstanbul’da bir taksiciyi uçan tekmeyle darp ettiği iddia edilen saldırgan kısa sürede evinde yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'nin "Mala Zarar Verme" soruşturması Kadıköy İlçesi'nde açıldı.

İddialara göre bir kişi; bir taksi sürücüsüne saldırdı ve darp etti. "Bana uçan tekme attı" diyen taksici şikayetçi oldu.

Saldırganın kullandığı aracın plaka bilgileri tespit edildi. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli saldırgan, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Mala Zarar Verme" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan saldırgan adliyeye sevk edildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA