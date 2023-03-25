Video Yaşam Takside 41 kilo skunk ele geçirildi | Video
Takside 41 kilo skunk ele geçirildi | Video

Takside 41 kilo skunk ele geçirildi | Video

25.03.2023 | 12:36

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda, takside 41 kilo 300 gram skunk ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart?ta kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında durdurulan takside arama yapan ekipler, 41 kilo 300 gram skunk ele geçirdi, M.A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece ?Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama? suçundan tutuklandı.

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