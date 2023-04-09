Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ticari takside silahla başından vurularak öldürülen Selçuk Akpınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
KATİL ZANLISI YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan şoförün Resul A. (35) olduğunu tespit etti. Resul A., İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Taksici Resul A. ile Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Selçuk Akpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çayırova Merkez Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.
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