Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.04.2023 | 16:41 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ticari takside silahla başından vurularak öldürülen Selçuk Akpınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Nisan Salı günü gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde terk edilmiş ticari taksiyi görünce şüphelenerek, aracın yanına gitti ve yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Selçuk Akpınar olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği tespit etti.Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan şoförün Resul A. (35) olduğunu tespit etti. Resul A., İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Taksici Resul A. ile Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Selçuk Akpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çayırova Merkez Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.