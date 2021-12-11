Taksiden pişmaniye kutularında uyuşturucu çıktı

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 11.12.2021 | 09:07
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Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
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Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
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Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.