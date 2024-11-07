Video Yaşam Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video
Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video

Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video

07.11.2024 | 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından Taksim Meydanı’nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusunu patlatması nedeniyle Taksim Metrosu sular altında kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait İSKİ ekipleri tarafından Taksim Meydanında yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. İş makinesi çalışmasında patlayan su borusu nedeniyle Taksim Meydanını su bastı. Suyun Metroya ulaşması nedeniyle metro içerisinde su birikintileri oluştu. Metronun duvarlarından ve merdivenlerinden suların aktığı görülürken, su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları konularak önlem alındığı görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisten kaçan şüphelinin ağaca çarparak yakalandığı anlar kamerada | Video 05:56
Polisten kaçan şüphelinin ağaca çarparak yakalandığı anlar kamerada | Video 07.11.2024 | 14:18
Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video 03:44
Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video 07.11.2024 | 14:11
Sakarya’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı | Video 00:19
Sakarya'da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı | Video 07.11.2024 | 12:52
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi | Video 05:31
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! "Salim, 'Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" | Video 07.11.2024 | 12:29
Yanlış anlaşılma sonucunda şehir ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı | Video 01:45
Yanlış anlaşılma sonucunda şehir ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı | Video 07.11.2024 | 12:11
Esenyurt’ta polis denetiminden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 02:00
Esenyurt’ta polis denetiminden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 07.11.2024 | 12:11
Annesini vahşice öldürüp, kafasını kesip sokağa atmıştı! Cezası belli oldu | Video 03:48
Annesini vahşice öldürüp, kafasını kesip sokağa atmıştı! Cezası belli oldu | Video 07.11.2024 | 10:54
Kebapçıya silahlı saldırı şüphelileri, kaçtıkları motosiklet devrilince yakalandı | Video 01:09
Kebapçıya silahlı saldırı şüphelileri, kaçtıkları motosiklet devrilince yakalandı | Video 07.11.2024 | 10:54
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video 02:05
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video 07.11.2024 | 10:45
İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 30,18’e düştü | Video 06:45
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü | Video 07.11.2024 | 10:45
Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video 00:19
Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video 07.11.2024 | 10:45
Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye’nin en soğuk 2.noktası oldu | Video 05:28
Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu | Video 07.11.2024 | 10:45
Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 02:25
Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 07.11.2024 | 10:44
Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye’nin gözü bu davada | Video 15:35
Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye'nin gözü bu davada | Video 07.11.2024 | 10:18
Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video 03:25
Nevzat Bahtiyar'ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video 07.11.2024 | 10:14
Hastanede öldürülmeden 1 gün önce, husumetlisini böyle öldürmeye çalışmış | Video 02:01
Hastanede öldürülmeden 1 gün önce, husumetlisini böyle öldürmeye çalışmış | Video 07.11.2024 | 09:33
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 00:30
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 07.11.2024 | 09:23
Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı | Video 01:55
Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı | Video 07.11.2024 | 08:55
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 05:01
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 07.11.2024 | 08:55
Mercek-27 operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 00:48
Mercek-27 operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2024 | 08:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA