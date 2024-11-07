Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından Taksim Meydanı’nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusunu patlatması nedeniyle Taksim Metrosu sular altında kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
Polisten kaçan şüphelinin ağaca çarparak yakalandığı anlar kamerada | Video 07.11.2024 | 14:18
03:44
Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video 07.11.2024 | 14:11
00:19
Sakarya'da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı | Video 07.11.2024 | 12:52
05:31
01:45
02:00
Esenyurt’ta polis denetiminden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 07.11.2024 | 12:11
03:48
01:09
02:05
06:45
00:19
Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video 07.11.2024 | 10:45
05:28
02:25
Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 07.11.2024 | 10:44
15:35
Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye'nin gözü bu davada | Video 07.11.2024 | 10:18
03:25
Nevzat Bahtiyar'ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video 07.11.2024 | 10:14
02:01
00:30
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 07.11.2024 | 09:23
01:55
05:01
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 07.11.2024 | 08:55
00:48
Mercek-27 operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2024 | 08:55