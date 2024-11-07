Taksim Metrosu sular altında kaldı | Video 07.11.2024 | 14:11 İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından Taksim Meydanı’nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusunu patlatması nedeniyle Taksim Metrosu sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait İSKİ ekipleri tarafından Taksim Meydanında yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. İş makinesi çalışmasında patlayan su borusu nedeniyle Taksim Meydanını su bastı. Suyun Metroya ulaşması nedeniyle metro içerisinde su birikintileri oluştu. Metronun duvarlarından ve merdivenlerinden suların aktığı görülürken, su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları konularak önlem alındığı görüldü.