Video Yaşam Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video

Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video

01.04.2023 | 10:20

Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahıs Talimhane’de esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı. B Bölge Güven Timleri tarafından gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı.

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Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnafa yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat ve kadının dalgınlığından yaralanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, kadın ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı. Talimhane'ye giren şahıs, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

ÇAY BARDAĞI FIRLATIP, ÇELME TAKTILAR
Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri tarafından şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Suriye uyruklu Beşir H. ÇA.'nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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