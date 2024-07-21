Video Yaşam Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç” kamerada: 2 günde 6 telefon çaldılar | Video
Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç” kamerada: 2 günde 6 telefon çaldılar | Video

Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç” kamerada: 2 günde 6 telefon çaldılar | Video

21.07.2024 | 10:23

Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki kapkaççı, 2 gün içerisinde 4’ü kadın 6 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken, iki şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zincirleme kapkaç yapan 2 şahıs tutuklandı.

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Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşarak 4'ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı. Soğukkanlı şekilde 2 gün içerisinde 6 telefon çalan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yakalandı.

YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI
Gözaltına alınan şahısların emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.'nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.'nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anları ise kameralara anbean yansıdı.

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