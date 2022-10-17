Video Yaşam Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video

Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video

17.10.2022 | 16:48

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Beşiktaş ve Taksim’de sokak üzerinde değnekçilik yapan şahıs, sivil trafik ekiplerine yakalandı. Değnekçinin sürücülerden para isteme anı kameraya yansıdı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, maç günlerinde stad çevresinde değnekçilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Beşiktaş Stadı çevresi İnönü Caddesi üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Mehmet A. ve Sefer A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Değnekçi şahıslar Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Değnekçinin sürücülerden para isteme anı kameraya yansıdı.

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