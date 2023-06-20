Taksim'de 4 kişi saldırdıkları şahsın parasını ve telefonunu gasp etti: O anlar kamerada | Video
Beyoğlu Taksim Alt Geçidi'nde kimliği belirsiz 4 şahıs, bir vatandaşa saldırdı. Saldırganlar, şahsın bir miktar parası ve cep telefonunu gasp ederken, o anlar kameraya yansıdı.
Saldırıya uğrayan Ali Bay, "Burada su satan tinerciler, gelip üzerime saldırdılar. Hem telefonumu çaldılar, hem de 400 TL paramı çaldılar. Üstümü başımı gördüğünüz gibi bu hale soktu. Hemen aşağıda oldu. Kamera kayıtlarının hepsini istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bakın üstümü başımı görüyorsunuz. Tinerciler para vermiyoruz diye bize saldırdılar. Telefonumuzu, her şeyimizi gasp ettiler" dedi.
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