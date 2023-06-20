Video Yaşam Taksim'de 4 kişi saldırdıkları şahsın parasını ve telefonunu gasp etti: O anlar kamerada | Video
Taksim'de 4 kişi saldırdıkları şahsın parasını ve telefonunu gasp etti: O anlar kamerada | Video

Taksim'de 4 kişi saldırdıkları şahsın parasını ve telefonunu gasp etti: O anlar kamerada | Video

20.06.2023 | 09:57

Beyoğlu Taksim Alt Geçidi'nde kimliği belirsiz 4 şahıs, bir vatandaşa saldırdı. Saldırganlar, şahsın bir miktar parası ve cep telefonunu gasp ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay Taksim Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte kağıt toplayıcılığı yapan Ali Bay, bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar etrafını sardıkları Bay'ı tekme tokat dövdü. Bir ara kaçmayı başaran Bay, saldırganlar tarafından tekrar yakalandı. Saldırıya uğradıktan sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya kaçan Ali Bay başından geçenleri caddede gördüğü polis memurlarına anlattı ve kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bay, bir miktar parasını ve cep telefonunu da kendisine saldıran kişilere kaptırdığını öne sürdü. Ali Bay'ın şikayetini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıya uğrayan Ali Bay, "Burada su satan tinerciler, gelip üzerime saldırdılar. Hem telefonumu çaldılar, hem de 400 TL paramı çaldılar. Üstümü başımı gördüğünüz gibi bu hale soktu. Hemen aşağıda oldu. Kamera kayıtlarının hepsini istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bakın üstümü başımı görüyorsunuz. Tinerciler para vermiyoruz diye bize saldırdılar. Telefonumuzu, her şeyimizi gasp ettiler" dedi.

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