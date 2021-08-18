Video Yaşam Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video

Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video

Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video
18.08.2021 | 10:42

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Taksim’de bir işyerine adeta örümcek adam gibi tırmanan hırsız, pirinçten yapılmış 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çaldı. Sırtında taşıdığı şamdanı kağıt toplama aracına koyup üzerini de kasalarla kapatan hırsız, hurda fiyatına sattı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Habip K. isimli şahsın işyerini gözüne kestiren hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.'nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi. İş yerine adeta örümcek adam gibi tırmanan hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Hırsız çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek yardım istedi.

BEYOĞLU POLİSİNİN YAKALADIĞI HIRSIZ TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.'yi Kocatepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı. Polise karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

TARİHİ ŞAMDANI HURDA FİYATINA SATMIŞ
Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDI, TARİHİ ŞAMDANI ÇALDI
Beyoğlu'nda hırsızın bir dükkana adeta örümcek adam gibi tırmanıp tarihi şamdanı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın işyerine tırmanıp camdan içeriye girdiği daha sonra da çaldığı şamdanı çuvalla sırtına alıp kağıt toplayıcı arkadaşının yanına gelip arabasına sakladığı görülüyor.

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