Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 04.06.2023 | 15:06 Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı şemsiyesi olmayan vatandaşların yağmurdan kaçınmak için bina kenarlarına ve duraklara sığındığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Taksim'de aniden bastıran şiddetli yağış, meydanda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların yağıştan şemsiyeyle korundukları görünürken, yanında şemsiye bulunmayan kişilerin ise bina kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Öte yandan bazı vatandaşların ise çeşitli kıyafetleri kafasına siper ederek koştukları anlar kameraya yansıdı.