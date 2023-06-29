Video Yaşam Taksim’de bir gece kulübünde 'yan bakma' dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı | Video
Taksim’de bir gece kulübünde 'yan bakma' dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı | Video

Taksim’de bir gece kulübünde 'yan bakma' dehşeti kamerada: Defalarca bıçakladı | Video

29.06.2023 | 10:43

Taksim’de bir gece kulübünde yan bakma nedeniyle kavga çıktı. Eline bıçak geçiren şahıs, sevgilisine baktığını iddia ettiği genci ara sokakta kovalayıp yakaladıktan sonra defalarca bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgili bir çift, mekanda eğlenirken yan masada oturan Fatih B. (32) ile "bakma" nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı ancak kavga dışarda da sürdü.

SEVGİLİSİNE BAKTI DİYE DEFALARCA BIÇAKLADI
Burada bıçak çıkaran saldırgan Enes O. (28) Fatih B.'yi kovalamaya başladı. Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam etti. Fatih B.'yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçaklayan saldırgan, yaralı halde rağmen tekrar kaçan Fatih B.'yi yakalayarak tekrar bıçakladı. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile biterken, ağır yaralanan Fatih B. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı çalışma sonucunda saldırgan Enes O. ile olaya karışan Mert A.'yı (18) kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Enes O. tutuklanırken, Mert A. ise serbest bırakıldı. Enes O. ifadesinde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Fatih B. isimli şahısla tartışmaya başladığını söylediği, eğlence mekânı çıkışında da bıçakla kavga ettiğini söylediği öğrenildi.

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