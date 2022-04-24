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OTOMATİK OYNAT
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Taksim’de bir köpek, çocuğu burnundan ısırdı | Video 24.04.2022 | 09:47
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Çay içerken şok yaşadılar... Takla atan araç evin avlusuna uçtu | Video 24.04.2022 | 00:02
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Elazığ'da ilginç kaza güvenlik kamerasında | Video 23.04.2022 | 22:41
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Gladyatörler Şehri’nde restore edilen yapılar kendine hayran bıraktı | Video 23.04.2022 | 22:33
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'ye 23 Nisan sürprizi | Video 23.04.2022 | 20:41
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Polis, kumar oynatanlara göz açtırmıyor | Video 23.04.2022 | 18:24
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Solotürk Çanakkale'de çocuklar için uçtu | Video 23.04.2022 | 18:09
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Büyükçekmece’de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı | Video 23.04.2022 | 17:52
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PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu 23.04.2022 | 17:36
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Tekirdağ'da 1920 öğrencinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu | Video 23.04.2022 | 17:12
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu | Video 23.04.2022 | 16:32
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Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video 23.04.2022 | 16:18
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Eyüpsultan'da zincirleme kaza: 2 çocuk yaralandı | Video 23.04.2022 | 16:04
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Van’da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 15:50
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Ankara'da belediye otobüsünde şoför ve yolcular arasında kavga | Video 23.04.2022 | 14:08
Taksim’de bir köpek İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi doktora götürdü.