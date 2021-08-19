Video Yaşam Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video

Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video

Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video
19.08.2021 | 11:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
Meriç Köprüsü’nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 02:47
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 19.08.2021 | 11:03
Taksim’de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
İBB’nin Gençlik Parkı’nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
1800 yıldır korunuyor! Bursa’da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video 04:35
1800 yıldır korunuyor! Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video 19.08.2021 | 10:32
Motosikletli şov yaparken ölümden döndü! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı | Video 00:30
Motosikletli şov yaparken ölümden döndü! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı | Video 19.08.2021 | 10:37
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 02:36
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 19.08.2021 | 09:53
Kartal’da otobüs durağa girdi, 4 bisikletçi ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:16
Kartal'da otobüs durağa girdi, 4 bisikletçi ölümden kıl payı kurtuldu | Video 19.08.2021 | 09:53
Alkollü kamyonet sürücüsünün seyyar satıcıların arasına girdiği kaza kamerada | Video 03:44
Alkollü kamyonet sürücüsünün seyyar satıcıların arasına girdiği kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 09:53
Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı Komşularımız göz göre göre gitti | Video 04:47
Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı "Komşularımız göz göre göre gitti" | Video 19.08.2021 | 09:52
İBB, Gençlik Parkı’nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 01:37
İBB, Gençlik Parkı'nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 19.08.2021 | 09:52
Son dakika: İstanbul Arnavutköy’de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 04:41
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 19.08.2021 | 09:45
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler... 01:16
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler... 19.08.2021 | 09:38
Son Dakika: İstanbul Sancaktepe’de TEM Bağlantı Yolu’nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 04:36
Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 19.08.2021 | 09:21
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada | Video 02:54
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada | Video 19.08.2021 | 09:28
İstanbul Esenyurt’ta güvenlik görevlilerine sopalı saldırı kamerada 02:48
İstanbul Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopalı saldırı kamerada 19.08.2021 | 09:33

Taksim’de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.

TEK YUMRUKLA YERE SERİLİP KOMALIK OLDU
Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat K.'nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YUMRUK ATAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA