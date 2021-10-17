Video Yaşam Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video

Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video

17.10.2021 | 09:21

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Taksim’de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video 03:51
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video 17.10.2021 | 09:21

Taksim'de otel müşterisinin aracını park etmek için teslim alan valenin kullandığı aracın gaz pedalı takılı kalarak sokak içerisindeki 2 turiste çarptı. Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarparak dururken kaza sonrası yaralanan iki kadın turist hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü sokak içerisinde bulunan otelin önüne gelerek aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti. İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkan araç, sokak içerisinde bulunan 2 kadın turiste çarptı. Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan araç, bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANAN TURİSTLERDEN 1'İNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri kazada 1'i ağır olmak üzere iki yaralı turisti ilk müdahalelerinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırdı. Aracın çarparak durabildiği duvarda bulunan doğalgaz kutusunda çatlama meydana geldi. Olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı. Otel çalışanı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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