Taksim’de güven timleri çanta hırsızını suçüstü böyle yakaladı | Video

Taksim’de bir hırsız takip ettiği bir kadının çantasını, girdiği mağazadaki kabinde kıyafet deneyeceği esnada çalıp kaçmaya başladı. Hırsız o esnada İstiklal Caddesi’nde bulunan B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık, kovalamaca ve suçüstü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 4 Eylül Pazar günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın giyim mağazasında alışveriş yapan Kısmet K., içeride ürünlere bakmaya başladı. Çantasını bir süreliğine bırakan kadını gören şahıs onu takibe aldı. Kadının bir anlık dalgınlığından yaralanan şahıs, çantayı çalarak kaçmaya başladı. Şahsın kaçtığını gören İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, arkasından koşmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrasında Doğan E. kıskıvrak yakalandı.

HIRSIZ GÜVEN TİMLERİNDEN KAÇAMADI

Şüpheli gözaltına alınırken, çalmaya çalıştığı çantası ise sahibi Kısmet K.'ya teslim edildi. Öte yandan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, Doğan E.'nin bir süre mağazada Kısmet K.'yi izlediği, kıyafet denemek için kabine girerken yere bıraktığı çantayı alıp hızla çıkıyor. Ardından da arkasından koşan güven timlerinin şahsı suçüstü yakalıyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.