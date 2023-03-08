Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı | Video 08.03.2023 | 16:07 Taksim, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ve F1 Taksim-Füniküler Hattı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geçici süreyle kapatıldı.Beyoğlu Kaymakamlığı yapılan açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 08/03/2023 günü saat 00.00'dan 08/03/2023 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.