Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı | Video
Taksim, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.
BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Beyoğlu Kaymakamlığı yapılan açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 08/03/2023 günü saat 00.00'dan 08/03/2023 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.
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