Taksim'de kavga kamerada: Aralarına alıp tekme tokat böyle darbettiler! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu | Video 07.04.2022 | 08:59
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | Video 07.04.2022 | 09:20
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Bilecik’te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu | Video 07.04.2022 | 08:43
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Çaldığı demir mazgalı motosikleti ile sürüklerken polise yakalandı | Video 06.04.2022 | 22:58
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Müge Anlı'da aranan İTÜ'lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu | Video 06.04.2022 | 16:52
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İstanbul'da suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var | Video 06.04.2022 | 16:02
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Tedavi edilen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı | Video 06.04.2022 | 16:02
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5 adreste ele geçirildi... Piyasa değeri 10 milyon lira... | Video 06.04.2022 | 12:13
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Bursa'da inşaat işçisi 4 metre yükseklikten düştü! O anlar kamerada | Video 06.04.2022 | 12:09
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Tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.04.2022 | 11:56
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TAKSİM'de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.