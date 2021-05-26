Taksim'de kavga kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Taksim'de kavga kamerada | Video 26.05.2021 | 09:22
02:55
Pendik’te istinat duvarı çöktü, 5 katlı bina tahliye edildi | Video 26.05.2021 | 09:18
04:12
Şişli’de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi | Video 26.05.2021 | 09:03
01:44
02:09
Kocaeli'deki korku dolu anlar kamerada! Alev alev yandı 26.05.2021 | 08:51
03:21
01:08
Adana'da silahlı dehşet! 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 26.05.2021 | 08:44
02:46
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 26.05.2021 | 08:31
01:26
Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi | Video 26.05.2021 | 08:31
01:15
Kaldırımdaki beton mantara çarpan moto kurye hayatını kaybetti | Video 26.05.2021 | 08:31
00:32
00:32
05:06
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık dinlendi | Video 25.05.2021 | 23:21
00:14
Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri böyle bıçakladı | Video 25.05.2021 | 22:00
00:15
Ünlü sanatçı Songül Karlı’nın değişimi olay oldu! | Video 25.05.2021 | 21:13
00:20
04:56
Son dakika: Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde büyük yangın! | Video 25.05.2021 | 18:01
00:25
22:50
01:59
İstanbul'da inşaat işçisinin denize atılma anı görüntüleri ortaya çıktı 25.05.2021 | 15:40
Taksim’de bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.
Taksim Meydanı'nda bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı bazı vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazılarının da araya girmesiyle seyyar satıcılar olay yerinden gitti. Yaşanan o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.