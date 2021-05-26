Taksim'de kavga kamerada | Video

Taksim’de bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.

Taksim Meydanı'nda bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı bazı vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazılarının da araya girmesiyle seyyar satıcılar olay yerinden gitti. Yaşanan o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.