Video Yaşam Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video

Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video

Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video
07.04.2021 | 09:49

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Taksim Meydanı'nda gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Bir turist yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti.

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Taksim Meydanı'nda gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Turistlerden biri yanına yatan köpeği dakikalarca sevdi. Başka bir turist de yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti. Sevimli köpek ikramı geri çevirmeyerek kendisine uzatılan dondurmayı afiyetle yedi. Turistler o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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